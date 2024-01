Cabras

Eugenie D’Orange e Axelle Renard si stanno allenando nelle strutture del Circolo Nautico Oristano

Da Parigi a Cabras, andata e ritorno con le Olimpiadi all’orizzonte. Le canoiste della Nazionale francese Eugenie D’Orange, 25 anni, e Axelle Renard, 21, si stanno allenando a Cabras, ospiti del Circolo Nautico Oristano. Arrivate nell’Oristanese lunedì scorso, resteranno qui per due settimane.

Hanno scelto il Centro Canoa Kayak di Cabras per preparare i prossimi impegni, a pochi mesi dai giochi a cinque cerchi in programma la prossima estate proprio a Parigi. Tra una pagaiata sul rio Tanui e nello stagno di Cabras, stanno lavorando anche in palestra.

Le ha accompagnate in Sardegna Mikael Ortu, tecnico francese ma originario del Terralbese.

Eugenie D’Orange e Axelle Renard sono specialiste della canoa canadese monoposto e biposto, C1 e C2.

Da anni il Circolo Nautico Oristano accoglie nelle proprie strutture atleti di livello internazionale per periodi di stage. In futuro potrebbe arrivare a Cabras anche la Nazionale ungherese Under 23.