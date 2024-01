Riola Sardo

Domenica la gara al circuito Le Dune. Tra due mesi ci sarà il Mondiale MXGP

Tutto pronto a Riola Sardo per gli Internazionali d’Italia di motocross. L’importante manifestazione, in programma domenica prossima 4 febbraio, torna per la decima volta al circuito comunale Le Dune, una delle piste più apprezzate al mondo, per via del fondo sabbioso che mette a dura prova anche i migliori piloti.

Correranno MX1, Mx2 e 125. Il nuovo formato prevede due manche per ogni classe, non ci sarà invece la prova Supercampione, con i migliori piloti della MX1 e della MX2. Finora gli iscritti sono un centinaio, tra cui anche i fratelli Mattia e Samuele Piredda del club Sas Taras Padru, pronti a scendere in pista in 125.

Nella MX1 hanno già confermato la propria presenza, tra gli altri, i francesi Romain Febvre (Kawasaki) e Maxime Renaux (Yamaha), l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic), lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda), lo sloveno Tim Gajser (Honda) e il belga Jago Geerts (Yamaha). Mentre in MX2 ci saranno l’italiano Andrea Adamo (Ktm) e il tedesco Simon Langenfelder (GasGas).

“Abbiamo lavorato per migliorare il percorso”, ha commentato il presidente del Motoclub Motor School Riola e tecnico federale di secondo livello Fulvio Maiorca, “sono stati rivisti due salti in prossimità della zona pubblico per rendere il tracciato ancora più spettacolare. Inoltre, la sezione partenza è stata abbassata per migliorare la visibilità”.