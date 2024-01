Ex allevatore ha già scontato 33 anni per strage del Sinnai

E' fissata oggi l'ultima udienza del processo di revisione, davanti alla Corte d'Appello di Roma, che deve decidere sulla posizione di Beniamino Zuncheddu, condannato all'ergastolo per l'omicidio di tre pastori avvenuto in Sardegna nel 1991 a Cuile is Coccus a Sinnai.

Se non ci saranno colpi di scena, l'udienza di oggi prevede la requisitoria del Procuratore generale e poi l'intervento delle parti.

Zuncheddu, che ha scontato già 33 anni di carcere, dal 25 novembre scorso è in stato di libertà dopo che i giudici capitolini hanno dato l'ok ad una istanza presentata dal suo avvocato Mauro Trogu.

La sentenza potrebbe portare o ad una assoluzione per l'ex allevatore 59enne o alla conferma della condanna.