Operaio morto in porto a Cagliari, Salvini incontra i sindacati

Il vice premier nel capoluogo per l'evento 'L'Italia del sì'

Un incontro sulla situazione del porto canale di Cagliari dopo la morte di questa mattina di Raffaele Massa, l'operaio rimasto schiacciato tra due rimorchi su una nave merci: il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine dell'evento "L'Italia del sì" sta incontrando una delegazione di sindacati del porto che gli avevano chiesto un incontro.

Poco prima con i giornalisti Salvini ha sintetizzato i principali investimenti in campo nell'Isola: "La Sardegna per troppi decenni non è stata al centro dello sviluppo e delle politiche infrastrutturali dei ministeri romani - ha precisato -, in questi anni abbiamo ripreso in mano progetti che non c'erano, penso ai miliardi investiti su porti, aeroporti e strade o alle ferrovie, in particolare a Nuoro che è l'unico capoluogo di provincia italiano non collegato a una rete ferroviaria: entro settembre 2024 ci sarà il progetto", ha annunciato.

E ancora: "Stiamo accelerando sulle dighe, stiamo investendo sulle case popolari, quest'anno stiamo cercando di recuperare l'attenzione sulla Sardegna rispetto al passato".

Fonte: Ansa Sardegna