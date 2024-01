Terralba

Un sabato mattina di confronto su obiettivi e sinergie



Dopo sei mesi di attività, il Consorzio Terralba Doc incontra le comunità che vivono e operano nel territorio. In programma un importante incontro tra soci fondatori – Cantina del Bovale, Cantina di Mogoro, Quartomoro di Sardegna, Su Cuppoi, Cantina Melis, Lotta Azienda agricola, Sa Contissa – che avranno l’occasione per confrontarsi con le amministrazioni e le varie realtà produttive coinvolte nell’area di tutela e valorizzazione.

L’appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio, al teatro comunale di Terralba alle 9.45.

Le aziende vitivinicole attualmente si trovano nei comuni di Terralba, Mogoro, San Nicolò d’Arcidano e Marrubiu, ma l’iniziativa potrebbe interessare anche altre aziende e comuni coinvolti nella doc.

A moderare l’incontro ci sarà l’enogiornalista de L’Unione Sarda Roberto Ripa, originario di Arborea, che insieme ai soci fondatori avrà il compito di raccontare la storia vitivinicola e la cultura di un territorio che ha fatto del vitigno Bovale il “principe” della propria attività. Bovale che in passato ha preso il largo per tanti lidi ma oggi – valorizzato e condiviso – può diventare ambasciatore del territorio.

Per costruire positività occorre prendere consapevolezza sulle potenzialità e sulle diversità. Anche il vitigno Bovale presenta varie sfaccettature dovute alle diversità del terreno e dei territori, che vanno dal mare alla collina, fino ai terreni vulcanici del Monte Arci. Ma si parla di diversità genetiche da chiarire e conoscere.

L’intervento dello studioso Gianni Lovicu (responsabile del settore vitivinicolo di Agris) sui vitigni minori della Sardegna e quello dell’enologo Daniele Manca aiuteranno poi a costruire un percorso culturale importante per il futuro del Consorzio e per le sinergie e le reti socio-culturali ed economiche che si intende costruire.

“Gli obiettivi che vogliamo condividere con il territorio”, dice il presidente del Consorzio, Marcello Martis, “comprendono la crescita del turismo e dell’enoturismo, che sempre più richiama interesse e offre la possibilità per la promozione e valorizzazione delle nostre realtà socio-culturali. Il Consorzio è consapevole della necessità di far conoscere le eccellenze enogastronomiche e attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo, e vuole dare il proprio contributo per la creazione di percorsi enogastronomici”.

“L’incontro del 27 gennaio”, prosegue il presidente Martis, “si pone grandi obiettivi e vuole porre le basi per ampliare la collaborazione e la valorizzazione dei vini del Terralba doc, in sinergia con le altre eccellenze del ricco panorama enogastronomico. L’auspicio è anche quello di poter far conoscere questa nuova realtà e tenere sempre le porte del confronto e dall’accoglienza per altri produttori vitivinicoli appartenenti ai vari comuni coinvolti”.

A fine incontro è prevista anche una degustazione dei prodotti enogastronomici locali.

Venerdì, 26 gennaio 2024