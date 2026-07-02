(Adnkronos) - Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner che giocherà sul campo numero 1 - e non sul Centrale pur essendo detentore del titolo - come secondo incontro a partire dalle 14 contro lo statunitense Jenson Brooksby. Giocherà sul Centrale invece il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, opposto al francese Arthur Rinderknech. A seguire sul centrale toccherà alla numero 1 femminile la bielorussa Aryna Sabalenka contro la lettone Jelena Ostapenko.

Ecco tutti i match di domani a Wimbledon:

CENTRE COURT

Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic

a seguire Sabalenka-Ostapenko

a seguire Auger Aliassime-Zheng

COURT 1

Ore 14.00 Kasatkina-Osaka

a seguire Sinner-Brooksby

a seguire Liu-Gauff

COURT 2

Ore 12 Safiullin-Fonseca

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro

a seguire Hurkacz-Paul

COURT 3

Ore 12 Bencic-Kalinskaya

a seguire Struff-Medvedev

a seguire Muchova-Sawangkaew

COURT 12

Ore 12 Alexandrova-Jovic

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics

COURT 18

Ore 12 Jodar-Mochizuku

a seguire Bartunkova-Krejcikova

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.