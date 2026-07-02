(Adnkronos) - Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner che giocherà sul campo numero 1 - e non sul Centrale pur essendo detentore del titolo - come secondo incontro a partire dalle 14 contro lo statunitense Jenson Brooksby. Giocherà sul Centrale invece il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, opposto al francese Arthur Rinderknech. A seguire sul centrale toccherà alla numero 1 femminile la bielorussa Aryna Sabalenka contro la lettone Jelena Ostapenko.
Ecco tutti i match di domani a Wimbledon:
CENTRE COURT
Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic
a seguire Sabalenka-Ostapenko
a seguire Auger Aliassime-Zheng
COURT 1
Ore 14.00 Kasatkina-Osaka
a seguire Sinner-Brooksby
a seguire Liu-Gauff
COURT 2
Ore 12 Safiullin-Fonseca
a seguire Pegula-Bouzas Maneiro
a seguire Hurkacz-Paul
COURT 3
Ore 12 Bencic-Kalinskaya
a seguire Struff-Medvedev
a seguire Muchova-Sawangkaew
COURT 12
Ore 12 Alexandrova-Jovic
a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics
COURT 18
Ore 12 Jodar-Mochizuku
a seguire Bartunkova-Krejcikova
Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.