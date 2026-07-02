"Le aree interne non rappresentano un problema da risolvere, ma una risorsa strategica da valorizzare attraverso investimenti, infrastrutture e politiche di sviluppo capaci di generare nuove opportunità di crescita e occupazione. In questo contesto, le politiche di coesione assumono un ruolo decisivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha partecipato ieri e oggi a Roma all'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
"Per molti anni, anche in Sardegna, il dibattito
pubblico si è concentrato prevalentemente sulle criticità delle
aree interne: spopolamento, invecchiamento della popolazione,
riduzione dei servizi e difficoltà di accesso alle opportunità.
Ma oggi emerge con crescente evidenza la
necessità di una prospettiva diversa. Esse - ha sottolineato
Comandini - costituiscono uno dei principali strumenti attraverso
cui promuovere investimenti materiali e immateriali, rafforzare la
competitività dei territori e ridurre i divari che ancora
caratterizzano ampie porzioni del Paese. In questa prospettiva, la
coesione non rappresenta soltanto un obiettivo di riequilibrio
territoriale, ma una condizione necessaria per rafforzare la
competitività complessiva del Paese, riducendo le distanze
infrastrutturali, economiche e sociali che ancora separano
territori e comunità".
Il presidente su è poi soffermato sulle risorse
ambientali che queste aree custodiscono, "risorse strategiche,
superfici agricole, infrastrutture verdi, produzioni di qualità e
potenzialità di innovazione che possono contribuire alla
competitività e alla sostenibilità del sistema Paese. In questa
prospettiva, l'acqua è il veicolo per la coesione, una vera
infrastruttura di cittadinanza, capace di incidere direttamente
sulla qualità della vita delle persone, sulla sicurezza dei
territori, sulla permanenza delle comunità e sulle prospettive di
sviluppo economico locale. E dove l'acqua è disponibile, gestita e
governata in modo efficiente si rafforzano le condizioni per il
lavoro, per l'impresa, per l'agricoltura...