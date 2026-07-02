(Adnkronos) - Si è svolto questa mattina, presso il Parlamento europeo di Bruxelles, l'evento 'Imaging Saves Lives: The Role of Medical Imaging in Improving Cardiovascular Health', organizzato dalla European Society of Radiology (Esr) in collaborazione con la European Association of Nuclear Medicine (Eanm). L'incontro ha visto la partecipazione del professor Marco Francone, presidente eletto della European Society of Cardiovascular Radiology (Escr) e membro dell'Executive Council della European Society of Radiology (Esr), una delle più grandi società medico-scientifiche al mondo, con una comunità di oltre 150.000 professionisti della diagnostica per immagini. Francone è inoltre direttore della Uoc di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma e Professore Ordinario di Radiologia presso Sapienza Università di Roma.

Davanti a una qualificata platea composta da rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione Europea, delle principali società scientifiche e delle organizzazioni sanitarie internazionali, tra cui l'eurodeputata Romana Jerković, Vice-Chair della Commissione Sant (Committee on Public Health) del Parlamento europeo, il già Ministro della Salute della Repubblica Ceca Vlastimil Válek, oltre a rappresentanti dello European Resuscitation Council, della European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, della European Cancer Organisation, di Cocir e della Rappresentanza Permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione Europea, Francone ha illustrato il ruolo strategico della radiologia nelle future politiche sanitarie europee, con particolare attenzione alla prevenzione cardiovascolare e all'innovazione diagnostica.

Centralità della radiologia nelle politiche sanitarie europee. "La radiologia rappresenta oggi uno degli elementi strategici per lo sviluppo dei sistemi sanitari europei" – ha dichiarato Francone. "Negli ultimi anni il ruolo del radiologo è stato profondamente ridefinito dall'evoluzione tecnologica, dall'integrazione dell'intelligenza artificiale, dalla diffusione della medicina personalizzata e dalla necessità di rendere i modelli organizzativi sempre più sostenibili. Oggi il radiologo non è più soltanto interprete delle immagini, ma parte integrante dei percorsi clinici e decisionali. Per questo l'imaging occupa una posizione sempre più centrale nelle politiche sanitarie dell'Unione Europea, contribuendo - ha aggiunto - a migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari, rafforzare la prevenzione e ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure. La prevenzione cardiovascolare rappresenta una delle principali priorità della sanità europea. L'imaging avanzato consente di identificare precocemente la malattia, definirne le caratteristiche biologiche, stratificare il rischio individuale e orientare strategie terapeutiche sempre più personalizzate, con l'obiettivo di prevenire eventi maggiori come infarto e ictus. L'evoluzione della Tc e della risonanza magnetica consente oggi - ha ricordato - una caratterizzazione sempre più accurata delle patologie, riducendo i tempi di acquisizione e, quando vengono impiegate radiazioni ionizzanti, l'esposizione del paziente. Parallelamente, gli strumenti di intelligenza artificiale supportano il radiologo nell'identificazione precoce delle patologie, nella loro caratterizzazione e nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro. La tecnologia non sostituisce il medico, ma ne rafforza la capacità decisionale e valorizza il giudizio clinico."

Radiologia e medicina personalizzata. "La radiomica e l'analisi quantitativa delle immagini consentono oggi di estrarre biomarcatori in grado di prevedere l'evoluzione della malattia, la risposta ai trattamenti e il rischio di eventi futuri, aprendo la strada a percorsi terapeutici realmente personalizzati", evidenzia Francone.

La parte finale dell'intervento è stata dedicata al valore della collaborazione tra le diverse discipline. "La radiologia cardiovascolare rappresenta oggi uno degli esempi più avanzati di integrazione multidisciplinare. Il cardiologo mantiene un ruolo centrale nella valutazione clinica e nella presa in carico del paziente, mentre l'imaging avanzato fornisce informazioni sempre più accurate sull'estensione della malattia, sul suo significato funzionale e sul profilo di rischio del paziente, contribuendo in modo complementare alle decisioni terapeutiche. È questo dialogo continuo - ha ribadito il professore della Sapienza - tra competenze diverse che rende possibile lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici sempre più appropriati e personalizzati. Un modello che trova concreta applicazione anche nelle realtà ospedaliere universitarie, come l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma, dove l'integrazione tra radiologi, cardiologi e gli altri specialisti rappresenta un elemento fondamentale per migliorare la qualità dell'assistenza, favorire decisioni condivise e offrire ai pazienti cure sempre più efficaci."

Innovazione e sostenibilità. Di fronte alle nuove sfide economiche, i sistemi sanitari devono perseguire una gestione sempre più efficiente delle risorse. Anche la radiologia offre un contributo determinante attraverso l'ottimizzazione dei percorsi diagnostici, la riduzione degli esami inappropriati, la digitalizzazione dei processi e lo sviluppo delle reti di telemedicina e teleradiologia, strumenti sempre più strategici per garantire qualità, equità di accesso e sostenibilità dei sistemi sanitari. L'Europa ha oggi l'opportunità di considerare definitivamente l'imaging non come un costo, ma come un investimento strategico per la salute pubblica. Rafforzare la ricerca, sviluppare infrastrutture digitali, investire nella formazione specialistica e nella cooperazione internazionale significa migliorare gli esiti clinici, rendere più efficace la prevenzione e contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari europei", ha concluso Francone.