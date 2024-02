Cagliari

La Uil-Pa denuncia l’ennesimo episodio di violenza nel carcere di Uta

Voleva andare nel campo di calcetto in un orario non consentito. Al rifiuto, un detenuto del carcere di Uta ha tentato di aggredire un agente della polizia penitenziaria sferrando testate, calci e pugni. L’uomo è stato immobilizzato a fatica con l’intervento di altri poliziotti.

L’ennesima episodio violento, avvenuto questa mattina, è stato denunciato dal sindacato della Uil penitenziaria. “L’autore è lo stesso detenuto che qualche settimana fa aveva cercato di evadere dal Tribunale aggredendo un altro poliziotto”, ha detto Michele Cireddu, segretario regionale della Uil-Pa. “Lavorare a Uta ormai è diventato un inferno. È l’ennesimo evento critico nell’Istituto, dove un detenuto pretendeva di recarsi al campo sportivo in orari non consentiti. Al diniego ha dato in escandescenza, cercando di aggredire ripetutamente l’agente con testate , calci e pugni. Sono quindi intervenuti provvidenzialmente altri poliziotti che sono riusciti a ristabilire l’ordine all’interno della sezione”.

Cireddu ha ricordato che qualche giorno fa, durante la visita agli istituti di Sassari e Nuoro, il fenomeno delle aggressioni ai danni dei poliziotti è stato discusso con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. “Se il Governo crede di poter fermare il fenomeno delle aggressioni trasferendo i detenuti da un istituto ad un altro, quindi spostando il problema, o con il protocollo di intervento realizzato dal Dipartimento, praticamente irrealizzabile, siamo in assoluto alto mare”, ha commentato il sindacalista.

Secondo Cireddu, “servono subito strumenti di protezione e mezzi per contrastare in maniera sicura le aggressioni, per evitare danni fisici al personale ed agli stessi detenuti. Tutti gli altri interventi sono solo palliativi che, soprattutto in questo periodo elettorale per la Sardegna, vengono raccontati come la panacea di tutti i mali”.

“All’interno del carcere di Uta vi è una pericolosissima concentrazione di detenuti facinorosi che stanno letteralmente mettendo a ferro e fuoco il carcere, rendono impossibili le condizioni lavorative del personale e creando di fatto una pena aggiuntiva anche al resto dei detenuti” dice ancora il segretario regionale della Uil-Pa. “Nessuno considera che proprio Uta mantiene il macabro primato di eventi critici in Sardegna ed è tra i primissimi istituti in Italia per questa triste classifica: un dato terribile che non sembra entrare nella capacità di analisi dei vertici del Dipartimento”.

Martedì, 20 febbraio 2024