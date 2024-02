Nuoro

L’attività della Polizia stradale



Durante lo scorso fine settimana sulle strade nel Nuorese sono state controllate 145 persone tra automobilisti e motociclisti e quattro sono risultati positivi alla prova dell’alcoltest.

Tra loro un uomo di 32 anni al quale è stata sequestrata l’auto, perché si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ben tre volte il limite consentito dalla legge.

È il bilancio dell’attività di controllo della Polizia stradale, che nel Nuorese ha impegnato 29 pattuglie. Quattro sono intervenute nei luoghi di ritrovo della movida, nell’hinterland del capoluogo.

In totale, sono state contestate 78 violazioni al codice della strada, tra cui 16 relative all’eccesso di velocità, due per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e due per l’uso del cellulare durante la guida.

Sono state ritirate 19 patenti e sono stati decurtati 214 punti, oltre al già segnalato sequestro di un’autovettura.

Martedì, 20 febbraio 2024