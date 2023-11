Vittoria in Tribunale per l’oasi felina di Su Pallosu: nessuna invasione di terreni pubblici

San Vero Milis

Assolti il giornalista Andrea Atzori e la ex compagna Irina Albu

Nessuna invasione e deturpamento di terreni pubblici a causa dell’oasi felina di Su Pallosu. Il giornalista Andrea Atzori e la sua ex compagna Irina Albu sono stati assolti stamane dal Tribunale di Oristano “perché il fatto non sussiste”. A pronunciarsi è stato il giudice monocratico Cristiana Argiolas.

Il processo era iniziato a maggio dello scorso anno. Atzori e Albu, assistiti dagli avvocati Giulia e Giuseppe Andreozzi del foro di Cagliari, erano stati denunciati dai vicini. I terreni contesi – una stradina “cieca” che conduce esclusivamente all’ingresso di casa Atzori, ed è l’unico ingresso per l’oasi felina – sono di proprietà del Comune di San Vero Milis, che aveva rinunciato a costituirsi parte civile.

Nel corso del processo avevano testimoniato in difesa dell’oasi felina i veterinari Monica Pais e Paolo Briguglio.

“La querela”, scrive Andrea Atzori su gattisupallosu.org, “è stata l’ultima tappa di una insensata ‘guerra’ contro di noi, cominciata ben prima. Dai tentativi di boicottaggio delle visite, sino a suscitare falsi allarmi sanitari con Asl e Comune. I nemici dei gatti si sono inventati letteralmente di tutto. Non pochi visitatori ci hanno dichiarato che quando chiedevano l’indicazione per l’oasi gli veniva detto dai soliti noti ‘Non andateci, scappate, quei gatti sono un pericolo, azzannano le persone, rischiereste la vita, vi contageranno le malattie più terribili del mondo’. Amenità che in questi anni hanno portato anche ai sopralluoghi di Asl, carabinieri, Forestale, vigili urbani, che hanno solo constatato l’elevato benessere animale garantito, la passione e l’amore per i gatti, le attività sempre volontaristiche, trasparenti e senza alcun aiuto pubblico dei gattari”.

Nei mesi scorsi l’oasi felina e i 30 gatti di Su Pallosu avevano ricevuto il premio Traveller’Choice di Tripadvisor.