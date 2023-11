Qualità dell’ambiente di vita, un marchio verde per Sorradile e Nughedu Santa Vittoria

Bellegra

I due paesi del Barigadu sono stati premiati nel Lazio

Ci sono anche Sorradile e Nughedu Santa Vittoria tra i 63 comuni italiani premiati dall’Asproflor, l’associazione che si occupa della promozione del florovivaismo nei centri urbani. Il Marchio di qualità dell’ambiente di vita – Comune fiorito 2023 è stato assegnato a Bellegra, nel Lazio. La commissione era composta da professionisti del settore florovivaistico italiano.

“Si tratta di un’importante certificazione che rappresenta un volano per lo sviluppo sociale, culturale e turistico dei territori”, ha dichiarato Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor – Comuni fioriti. “Viene assegnata alle amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano e di educazione al verde”.

Durante i lavori è stato anche annunciato quale comune rappresenterà l’Italia nell’edizione 2024 del concorso mondiale Communities in Bloom: si tratta di Limone sul Garda, in Lombardia, nella categoria sotto i 5.000 abitanti. Quest’anno hanno partecipato con ottimi risultati Sorradile, che ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Piccoli Comuni ottenendo i cinque fiori d’oro, e Monfalcone, che ha ottenuto cinque fiori d’argento e il primo posto nella sezione speciale “Esposizioni floreali”.

Questi i premiati, suddivisi per Regione ed elencati in ordine alfabetico:

∙ Valle d’Aosta: Arvier (AO), Ayas (AO), Etroubles (AO), Introd (AO), La Thuile (AO), Prè Saint Didier (AO);

∙ Piemonte: Agliè (TO), Alba (CN), Avigliana (TO), Cabella Ligure (AL), Casale Monferrato (AL), Cella Monte (AL), Costigliole d’Asti (AT), Fenestrelle (TO), Gattinara (VC), Ingria (TO), Lamporo (VC), Monforte d’Alba (CN), Morano sul Po (AL), Paesana (CN), Pinasca (TO), Piobesi Torinese (TO), Pomaretto (TO), Ponzano Monferrato (AL), Ronco Canavese (TO), Tavagnasco (TO), Treville (AL), Usseaux (TO), Varallo (VC), Vignale Monferrato (AL), Vigliano Biellese (BI), Villareggia (TO);

∙ Lombardia: Cernobbio (CO), Limone sul Garda (BS), Unione di Bellano e Vendrogno (LC);

∙ Veneto: Bussolengo (VR), Fossalta di Portogruaro (VE), Soverzene (BL);

∙ Trentino Alto Adige: Faedo (TN), Fai della Paganella (TN), Molveno (TN);

∙ Friuli Venezia Giulia: Grado (GO), Lignano Sabbiadoro (UD), Monfalcone, Trieste;

∙ Emilia Romagna: Bellaria Igea Marina (RN), Cervia (RA), Parma;

∙ Toscana: Fivizzano (MS);

∙ Lazio: Bellegra (RM);

∙ Umbria: Spello (PG);

∙ Puglia: Orsara di Puglia (FG);

∙ Calabria: Tropea (VV);

∙ Sardegna: Collinas (SU), Nughedu Santa Vittoria (OR), Sorradile (OR);

∙ Sicilia: Gangi (PA), Geraci Siculo (PA), Santa Venerina (CT), Santo Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Terme Vigliatore (ME), Tusa (ME).

Assegnati anche i premi per le scuole: al primo posto la “Toti” di Monfalcone, al secondo la primaria “Unità d’Italia” di Piobesi Torinese (Torino), al terzo la scuola delle valli Orco e Soana di Ingria (Torino).

Prosegue inoltre la collaborazione tra Uncem e Asproflor, che mette la propria esperienza e i propri professionisti a disposizione del progetto “Vivere in un Comune fiorito”, dedicato esclusivamente ai piccoli centri con poche risorse ma desiderosi di migliorare il proprio territorio con la bellezza e i colori dei fiori. Sono già una novantina le realtà che hanno aderito, da tutta Italia. Nel corso del meeting è stata lanciata la proposta di dare vita a un evento italiano ispirato alla manifestazione francese “Carrers Fleuries”, da organizzarsi a Bellaria Igea Marina.

L’associazione dei florovivaisti ha annunciato che proporrà la propria consulenza tecnica per la messa a dimora di fioriture di colore giallo ai comuni italiani che – tra fine giugno e inizio luglio del prossimo anno – saranno interessati dal passaggio di tre tappe del Tour de France 2024 (Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza Torino), oltre alla quarta tappa con partenza da Pinerolo.

Venerdì scorso – in apertura di lavori – si è invece tenuto un momento di confronto tra amministratori pubblici, tecnici comunali ed esperti del settore, per mettere in comune esperienze e buone pratiche, nello spirito di condivisione che anima la realtà associativa di Asproflor. Obiettivo dell’evento, sviluppatosi seguendo l’innovativo format del World Cafè, è stato quello di generare idee innovative per promuovere i vantaggi dell’essere Comuni fioriti certificati. Si è discusso, tra l’altro, di comunicazione multi-canale, di coinvolgimento dei cittadini nella creazione di comunità più inclusive e partecipative, di comunicazione visiva abbinata alle aree verdi e di come utilizzare piante e fiori per rendere concreto il motto “fiorire è accogliere”.

La prossima edizione del meeting nazionale di Asproflor Comuni fioriti si terrà in occasione dell’Eima 2024, in programma alla Fiera di Bologna dal 6 al 10 novembre del prossimo anno.

Asproflor unisce i produttori florovivaisti italiani, con lo scopo di promuovere l’immagine della floricoltura italiana, del turismo del verde e del ruolo dei fiori nella quotidianità del tessuto cittadino. È un’associazione indipendente e autonoma, promotrice del circuito Comuni fioriti. Asproflor, inoltre, è l’unico referente nazionale che candida paesi e città d’Italia al prestigioso concorso internazionale Communities in Bloom, premio che ogni anno viene assegnato in Canada per promuovere orgoglio civico, responsabilità ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi.

Lunedì, 13 novembre 2023