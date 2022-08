Visitare i siti Unesco in Italia, come e perché farlo

L’Italia è, ad oggi, il paese al mondo con il più alto numero di siti Unesco inseriti nella prestigiosa omonima lista; quando si parla di questo elenco si fa riferimento a realtà territoriali protette e incluse nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità. Un elenco nutrito che è possibile consultare all’interno del sito dell’Unesco stesso.

Il nostro paese quindi eccelle in questa particolare classifica e non potrebbe essere altrimenti, vista la varietà del territorio e la sua conformazione che lo portano ad essere uno dei paesi più ambiti dai turisti di tutto il mondo in grado di offrire luoghi di altissimo valore artistico, storico, culturale, architettonico, archeologico, naturalistico.

Oggi l’Italia può offrire un elenco importante di siti di questo genere che comprende un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di rilievo mondiale. Un valore inestimabile da esplorare e all’interno del quale perdersi entrando a contatto con capolavori assoluti.

Alcuni siti Unesco italiani

58 in tutto, come si diceva, i siti patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco e inseriti nel relativo elenco. Da ricordare, quando si parla di Unesco e di patrimonio culturale da proteggere, che il riferimento non è soltanto a luoghi fisici, ma anche a tradizioni orali, a linguaggi, a pratiche religiose, ad arti e spettacolo come riporta il sito dei Beni Culturali.

Tutto questo, insieme, contribuisce a creare il patrimonio culturale e storico di una nazione. Detto che l’Italia detiene il record in quanto a patrimonio culturale da difendere individuato dall’Unesco, quali sono i principali siti individuati nel corso degli anni?

Si va dal centro storico di Firenze, immancabile, e si prosegue poi con Venezia e la sua laguna, Pisa e Piazza del Duomo, il centro storico di San Gimignano e quello dui Pienza, i monumenti Paleocristiani di Ravenna, i Trulli di Alberobello, il centro storico di Siena, quello di Napoli. C’è poi Ferrara con la Città del Risorgimento e il Delta del Po, la città di Vicenza e le ville del Palladio in tutto il Veneto, i Sassi di Matera, la Costiera Amalfitana.

Vi è poi il caso di centri relativamente piccoli e, per certi versi, poco conosciuti, che a fronte di questo hanno più di un sito all’interno dell’elenco Unesco: è il caso di Tivoli, che presenta due ville distinte, la storica dimora di epoca Romana Villa Adriana (appartenuta all’omonimo imperatore) e la meravigliosa costruzione rinascimentale Villa d’Este, che come si può vedere sul sito Tivolivilladeste.com è stata un’eccellenza assoluta durante il periodo rinascimentale, uno standard cui tutta Europa guardava.

Il patrimonio mondiale da salvaguardare

L’Unesco nasce con l’obiettivo di difendere e preservare il vasto patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, naturale presente a livello globale: un obiettivo che si cerca di perseguire dal 1972, quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite specializzata in Scienza, Cultura ed Educazione ha visto la luce.

E per adempiere a questo suo obiettivo, importante, l’Unesco ha realizzato una lista, nota come World Heritage List, di siti culturali e naturali che, insieme, costituiscono il patrimonio dell’Umanità.