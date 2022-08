Ha subito abusi sessuali ed è stato costretto ad assistere a rapporti.

Incubo per un ragazzino di neanche 14 anni, abusato dai parenti.

Per la vicenda due uomini di 41 e 49 anni e una donna di 44 sono stati arrestati a Catania con l’accusa, a vario titolo, di violenza sessuale nei confronti del minorenne.

Tutti e tre sono finiti in carcere dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.

L'indagine è scaturita dalla denuncia della vittima sporta l'8 agosto.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che, qualche giorno prima, nell'abitazione di una delle persone arrestate, familiare del bambino, il minorenne avrebbe sarebbe stato costretto a subire abusi e ad assistere a rapporti sessuali.

Il tormento interiore ha spinto il ragazzino a confidarsi con i propri cari e a sporgere una dettagliata denuncia. I due uomini sono stati condotti nella casa circondariale di Caltagirone, la donna nel carcere palermitano di Pagliarelli, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Fonte: L'Unione Sarda

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail