Visita del comandante della Legione ai carabinieri della provincia di Oristano

Oristano

Incontro anche con i rappresentanti istituzionali

Ieri mattina, il Generale di Brigata Stefano Iasson, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Oristano dov’è stato ricevuto dal Colonnello Steven Chenet e da una rappresentanza di militari delle articolazioni della Sede, Reparto Operativo e Ufficio Comando, delle 3 Compagnie e delle 39 Stazioni operanti nel territorio della Provincia.

Nell’incontrare Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, il Generale Iasson, oltre a rivolgere i saluti al personale dipendente, ha avuto parole di apprezzamento per la quotidiana attività svolta a favore della comunità e per le operazioni di servizio portate a compimento fra settembre e ottobre scorsi – tra cui il sequestro di alcune piantagioni di canapa da droga e l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente – ringraziando i militari per il senso del dovere e lo spirito di servizio espressi nel lavoro in favore delle popolazioni del territorio e per il volenteroso impegno che anima la presenza dell’Arma anche nei più piccoli presidi della Provincia di Oristano.

È proprio sulla centralità del cittadino che, nel suo intervento, si è più volte soffermato il Generale Iasson, richiamando il concetto di prossimità alla gente, quale cifra distintiva dell’Arma dei Carabinieri, che si traduce nella vicinanza e nella capacità di ascolto che il Corpo sa mettere nel suo operare quotidiano.

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, quindi, ha affrontato con semplicità e concretezza, i temi dell’etica e dello spirito di servizio, sottolineando i valori di fedeltà e giustizia su cui si fonda l’Istituzione ed ai quali ogni militare della “Benemerita” deve improntare il proprio agire al servizio della comunità, ponendo un particolare accento sull’importanza della professionalità nell’operare che va curata con un costante addestramento da rivolgere dai comandanti, di tutti i livelli, in favore del personale.

Nel corso della visita il Generale Iasson ha incontrato le massime cariche Istituzionali di Oristano ed ha avuto modo di visitare in particolare la Stazione Carabinieri di Santa Giusta.

Mercoledì, 1° novembre 2023