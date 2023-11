Per le future mamme del Guilcier via ai corsi di accompagnamento alla nascita

Ghilarza

Promossi dal Consultorio con un team di esperti

Altri due mesi dedicati alle donne, che si preparano al lieto evento di una nuova vita che arriva. Il Consultorio di Ghilarza organizza gli incontri di accompagnamento alla nascita anche per i mesi di novembre e dicembre.

La decima edizione dell’iniziativa, rivolta alle donne che partoriranno nel prossimo mese di dicembre, inizierà martedì della prossima settimana, il 7 novembre e si concluderà il 21 novembre. L’undicesima edizione degli incontri, rivolti alle donne che partoriranno nel mese di gennaio 2024, inizierà il 20 novembre per concludersi poi il 5 dicembre.

Gli otto appuntamenti in programma, per ciascuna delle due serie di incontri, si terranno presso la sede consultoriale di via Santa Lucia 54, al primo piano, dalle 9 alle 10.30 e coinvolgeranno tutti gli operatori del Consultorio, a seconda delle loro specifiche competenze.

I temi affrontati saranno legati alla gravidanza, al parto, all’allattamento, al sostegno psicologico, alla donazione del sangue del cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della maternità e della famiglia. Oltre a fornire informazioni qualificate da figure esperte, il ciclo di incontri sarà anche l’occasione per condividere l’esperienza della maternità con altre donne. Si parlerà anche del rientro a casa col nuovo nato.

Per richiedere informazioni è possibile contattare il Consultorio familiare di Ghilarza al numero 0785.560413, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30.

Mercoledì, 1° novembre 2023