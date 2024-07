Violento incidente sulla strada statale 131, ferita una donna

Un violento incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri sera al chilometro 90 della strada statale 131 Dcn, in direzione Siniscola. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato terminando la sua corsa contro il guardrail, causando notevoli danni all’automobile e ferendo la conducente. Immediati i soccorsi da parte del personale medico del 118-Areus, che ha provveduto a stabilizzare la donna sul posto prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi, ma non corre pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola, con la squadra 9A impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. L’intervento degli operatori del 115 è stato fondamentale per evitare ulteriori incidenti, vista la pericolosità del tratto stradale e l’ora tarda. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che

