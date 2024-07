Sardegna, carceri sempre più sovraffollate: i dati

La situazione nelle carceri della Sardegna continua a essere preoccupante, con un sovraffollamento particolarmente accentuato. A Cagliari-Uta, ad esempio, ci sono 671 detenuti (di cui 29 donne) a fronte di una capienza regolamentare di 561 posti, con una percentuale di occupazione del 119%. Anche nella casa circondariale di Sassari-Bancali la situazione è critica: 502 detenuti (21 donne) occupano 454 posti disponibili, raggiungendo il 110% della capienza. L’aumento del numero di detenuti stranieri contribuisce a peggiorare la situazione, con 535 persone di nazionalità straniera presenti nelle carceri sarde, di cui oltre 300 tra Cagliari e Sassari. Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV”, ha lanciato l’allarme basandosi sui dati del ministero della Giustizia aggiornati al 30 giugno. Secondo il report, in Sardegna ci sono 2.614 posti disponibili per 2.160 detenuti. Caligaris ha spiegato che si preannuncia un’altra estate difficile per le persone private della libertà in Sardegna, a causa del caldo torrido e del sovraffollamento, che rende complicato il percorso trattamentale dei detenuti. Nelle

