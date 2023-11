Via al restauro degli antichi portali, uno dei simboli della storia di Oristano

Oristano

Cantiere aperto lungo la Statale 292. Ma per altri portali si dovrà attendere

Uno dei simboli della storia di Oristano, quattro dei vecchi portali campestri che si affacciano lungo la Statale 292 saranno restaurati. I lavori sono cominciati da alcuni giorni e interessano i portali degli Scolopi, dei Carmelitani, e i portali Passino e Pisanu, tra Donigala e Nuraxinieddu.

Il progetto è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr dell’Unione europea per circa 120mila euro e c’è un cofinanziamento del 20% da parte dei proprietari dei portali.

L’impresa che sta eseguendo i lavori è la Trowel società cooperativa di Milis, diretta da Francesco Vacca. Il soggetto attuatore del progetto è la Regione Sardegna e l’intervento è gestito dal Ministero della Cultura.

Il recupero dei portali campestri è stato possibile grazie all’iniziativa dell’ingegner Riccardo Meli, ex assessore comunale di Oristano, e della sua collega, l’architetto Claudia Scarpellini.

“Ho sempre avuto a cuore i bellissimi portali campestri che si affacciano sulla Statale 292 e nell’hinterland di Oristano”, ha ricordato Riccardo Meli, “e cosi con la mia collega Claudia abbiamo partecipato a questo bando pubblico del Pnrr. Avevamo l’obiettivo di coinvolgere tutti i proprietari di una decina di portali, compreso quello più importante della Sardegna, Vittu Sotto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Per ora recuperiamo questi quattro preziosi portali. I lavori dovrebbero durare alcuni mesi. Entro quest’anno dovranno essere conclusi, perché vanno rispettati i tempi ristrettissimi e previsti dal Pnrr”.

“Va detto che i portali hanno bisogno di una radicale ristrutturazione, ma a parte qualche elemento precario nessuno ha mai corso il rischio di crollare veramente. Ridare vita e riportarli al loro splendore credo sia importante soprattutto per Oristano”.