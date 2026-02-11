L’uomo fermato per essere interrogato nell’ambito delle indagini sul rapimento di Nancy Guthrie, 84enne madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie, è stato rilasciato. Lo ha riferito l'emittente dell'Arizona Knxv. Il sospetto era stato fermato durante un controllo stradale a Rio Rico, in Arizona, a circa un’ora a sud di Tucson e vicino al confine con il Messico, nell’ambito di un’operazione coordinata dal dipartimento dello sceriffo della contea di Pima e dall’Fbi. Le autorità hanno perquisito una proprietà nella zona.

Al momento della detenzione l’uomo non era stato incriminato e non è stato confermato se si trattasse della persona ripresa nei video di sorveglianza diffusi dall’Fbi, che mostrano un individuo armato mentre manomette la telecamera davanti alla casa di Nancy Guthrie. La donna risulta scomparsa tra la notte del 31 gennaio e le prime ore del 1° febbraio, e la famiglia ha ricevuto richieste di riscatto; le autorità ritengono che sia ancora viva.

L'Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, in Arizona, mentre sembra manomettere la telecamera di sicurezza fuori dalla porta dell'abitazione.

Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha spiegato che le immagini sono state recuperate da dati residui dei sistemi e rappresentano i primi elementi visivi su un possibile soggetto coinvolto nel caso.La decisione delle forze di sicurezza americane di rendere pubbliche le immagini è stata presa dopo che la famiglia della donna scomparsa non è stata in grado di riconoscere l'individuo. Savannah Guthrie ha ripubblicato le immagini sul suo profilo Instagram, scrivendo nella didascalia: "Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa".

Il Federal Bureau of Investigation ha ripetuto l'annuncio fatto il 6 febbraio sulla ricompensa di 50mila dollari promessa in cambio "di informazioni che possano portare al ritrovamento di Nancy Guthrie e/o all'arresto e alla condanna di chiunque sia coinvolto nella sua scomparsa".