Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà alle 9 del mattino locali (le 15 italiane di oggi, mercoledì 11 febbraio) il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato.

Il colloquio si terrà alla Blair House, due ore prima dell’incontro previsto alla Casa Bianca tra Netanyahu e il presidente Donald Trump, che la Casa Bianca ha fatto sapere non sarà aperto alla stampa.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha detto di sperare che i colloqui tra il premier Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma alle 17 a Washington, contribuiscano a contrastare "l’impero del male" iraniano e ha augurato ai due leader "successo nel portare la pace".

Parlando a Canberra a fianco del premier australiano Anthony Albanese, Herzog ha aggiunto che i colloqui dovrebbero affrontare anche "la prossima fase a Gaza, che è importante per tutti noi e che spero porterà un futuro migliore per tutti".