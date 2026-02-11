E' stata posta sotto sequestro dalla procura di Imperia la villetta in cui lunedì mattina è morta Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con la madre a Bordighera. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la madre della bambina, Manuela Corbetta, 43 anni, arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La donna si trova nel carcere di Genova Pontedecimo in attesa della convalida davanti al gip, che non è ancora stata fissata, ma dovrebbe tenersi domani mattina.

Nel frattempo, il direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura lunedì eseguirà l'autopsia sul corpo di Beatrice. L'esame servirà a confermare o meno la prima relazione in cui si parla di numerosi traumi volontari, tra cui alcuni fatti con oggetti contundenti.

La donna, assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, ha detto alla pm Veronica Meglio, che Beatrice sarebbe caduta dalle scale domenica. Lunedì mattina, secondo quanto ha detto la donna al pubblico ministero, la piccola, che fino a quel momento sembrava stare bene, sarebbe peggiorata, da lì la decisione di chiamare un'ambulanza, ma all'arrivo dei soccorsi per Beatrice non c'era più niente da fare. La pm però non crede alla versione della donna. Oltre alla relazione del medico legale, la ricostruzione della donna sarebbe stata smentita anche dall'analisi delle telecamere sui suoi spostamenti.