Quinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conquistare nuove medaglie. Oggi grande attenzione al SuperG maschile a Bormio, con Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Una specialità, quella maschile, in cui l’Italia non ha mai conquistato una medaglia olimpica.

Svizzera in pole position per questa gara, con Von Allmen a caccia del terzo oro dopo discesa e combinata e Odermatt, per il primo guizzo su una pista che non lo ha mai visto vincitore. Attenzione però anche ad Austria e Stati Uniti e soprattutto alle prove di Franzoni e Paris, che all’Italia hanno già regalato una grande soddisfazione con l’argento e il bronzo di sabato in discesa.

Per le altre gare di giornata, occhi sul ubiathlon ad Anterselva. Nell’individuale femminile vittozzi e Wierer vanno a caccia di un podio. A cortina inizia il torneo di Curling maschile, mentre la giornata azzurra si chiude a Milano con Italia-Svezia di hockey.

Curiosità. Per tutta la squadra azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina è arrivato ieri, direttamente da casa Italia Livigno, l’in bocca al lupo di due campioni olimpici, Gregorio Paltrinieri e Rossella fiamingo. La coppia ha visitato il quartier generale azzurro in serata e oggi sarà in tribuna a Bormio per tifare da vicino durante il SuperG.