Un’altra auto a fuoco nella notte: secondo incendio in appena otto giorni

Santa Giusta

Ancora un’auto a fuoco a Santa a Giusta, dopo l’analogo episodio verificatosi appena la scorsa settimana.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando da una Kia Picanto, parcheggiata in via Evangelista Torriccelli, si sono sprigionate le prime fiamme. La segnalazione è arrivata tempestivamente alla sala operativa del 115, a Oristano, che ha in inviato sul posto una squadra.

I vigili del fuoco sono arrivati velocementee hanno spento l’incendio che ha danneggiato l’utilitaria.

Al momento non risulta la presenza di tracce di innesco, ma gli stessi vigili non hanno escluso alcuna ipotesi circa l’origine delle fiamme.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

La scorsa settimana in via Manzoni, poco distante, era stata incendiata una Fiat Punto, appartenente a un ex componente del corpo della polizia di stato, già impegnato nel mondo sindacale. L’auto era andata distrutta e danni si era registrati anche all’edificio di fronte.

Il nuovo incendio registrato questa mattina presto, alimenta preoccupazione a Santa Giusta, dove negli scorsi anni si erano registrati diversi simili episodi.

Martedì, 14 novembre 2023

