Su Gazetinu, lunis 13 de onniasantu de su 2023

Is cunditziones de sa sanidade sarda, oramai, sunt nòdidas: sa mancàntzia de mèigos in is ispidales bortas meda òbligat a is malàidos a abetare oras e oras in antis de sa bìsita in is Prontu sucursus. Ma acontesset fintzas chi tzitadinos meda abarrant sena de assistèntzia de base, pro ite ca non tenent su dotore de famìllia.

Pro cussu is ASL ant chircadu unu remèdiu. A pustis chi dae sa provìntzia de Aristanis s’idea de is ASCoT, est a nàrrere is ambulatòrios istraordinàrios territoriales, s’est isparta in àteras cussòrgias de s’Ìsula, immoe sunt pensende de afortigare sa telemeighina cun unu nùmeru nou de assistèntzia: su 116 117.

S’idea faghet parte de su progetu Nea e, cumentzende dae su beranu imbeniente, su nùmeru at a intrare in funtzione e, gràtzias a operadores cualificados e ispetzializados, at a frunire rispostas a totu die a domandas de cura chi non sunt urgentes.

Prus a fine, sa Tzentrale Nea, chi dd’ant a acasagiare in sa sea de s’Areus de Nùgoro, at a frunire consìgios utilosos pro parare fronte a situatziones chi non sunt de emergèntzia, inditos in contu de su sèberu de su mèigu nou o de su pediatra o in contu de su servìtziu de sa Guàrdia mèiga turìstica, ma at a agiudare fintzas in telefonadas pro domandas de sucursu urgente, interessende in deretura su 118.

Custu servìtziu dd’ant giai incarreradu in Lombardia, Piemonte, Làtziu e in sa Provìntzia autònoma de Trentu. “Su 116 117 at a èssere un’àteru filtru chi at a permìtere una gestione prus moderna e prus atziva de s’assistèntzia, permitende a is tzitadinos de agatare a manera prus simpre una risposta a is bisòngios de assistèntzia issoro e, in su pròpiu tempus, de illebiare su traballu pro is mèigos de is Guàrdias mèigas e de su Prontu sucursu”, at decraradu s’assessore regionale de sa Sanidade Carlo Doria.

Dae su mese de freàrgiu sa Sardigna at incarreradu fintzas un’àteru nùmeru: su 112, su nùmeru nou de emergèntzia chi partzit is telefonadas chi retzit intra de is nùmeros 118, 115, 113 e 1530. Su servìtziu, in prus, permitit de geo-localizare a s’utente, cun possibilidade de ddi rispòndere fintzas in limbas istràngias.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.