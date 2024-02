Cronaca

L'agenzia della Bandi di Arborea di Santa Giusta rapinata stamane

Continuano le ricerche di uno dei banditi

Era una pistola giocattolo quella utilizzata per la rapina all’agenzia di Santa Giusta della Banca di Arborea.

Intorno alle 9,30 i due rapinatori si sono introdotti nella sede dell’istituto di credito, minacciando i dipendenti con l’arma e intimando loro di consegnare il denaro.

Uno dei due, Antonio Marras, 64 anni, di Serrenti, è stato già arrestato: a bloccarlo quasi subito il maresciallo Michele Manca, comandante della stazione dei carabinieri di Santa Giusta, e un carabiniere in pensione che si trovava in banca al momento dell’irruzione.

Per il momento ancora nessuna traccia del complice, probabilmente fuggito a piedi. L’uomo è ricercato da carabinieri e polizia in tutto il territorio.

In via Garibaldi, non lontana dalla via Giovanni XXIII, nella quale ha sede la banca, è stata ritrovata la BMW scura utilizzata dai due banditi: i carabinieri l’hanno fatta rimuovere per sottoporla a dei controlli minuziosi in cerca di nuovi indizi.

Venerdì, 2 febbraio 2024

