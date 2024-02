Consegnati i ceri benedetti ai componidoris. A Oristano la Sartiglia entra nel vivo

Oristano Stamane la vera investitura ufficiale delle pariglie che guideranno la tre giorni di Carnevale Prima le messe con la benedizione dei ceri, poi la presentazione ufficiale dei componidoris alla città. Con la Candelora entra nel vivo, a Oristano, il Carnevale che culminerà con la Sartiglia e la Sartigliedda, da domenica 11 febbraio a martedì 13. Intense emozioni per il Gremio dei contadini, con la consegna dei ceri al capocorsa Giovanni Utzeri e ai suoi compagni di pariglia, Andrea Zucca e Paolo Faedda. Alle 7, nella chiesa di Santu Giuanni de Froris, padre Gianluca Longobardi – parroco dei Cappuccini e cappellano della corporazione – ha celebrato la messa e benedetto i ceri, che a fine mattinata sono stati consegnati alla pariglia del componidori da s’oberaiu majori Giuseppe Vacca. In sottofondo, come da tradizione, i suoni delle launeddas. Il componidori di San Giuseppe Fabrizio Manca, invece, ha ricevuto il cero benedetto dal majorale en cabo del Gremio dei falegnami, Gino Mugheddu. Cero benedetto, con i nastri azzurri e rosa – i colori della corporazione – anche per i compagni di pariglia, Corrado Massidda e Ignazio Lombardi. La giornata si era aperta alle 8.30 con la messa in Cattedrale celebrata da monsignor Tonino Zedda, il rappresentante dell’arcivescovo nel Gremio dei falegnami. I ceri sono stati benedetti nella cappella di San Giuseppe, cuore pulsante della corporazione. Questa è l’unica cappella lignea del Duomo ed è stata realizzata proprio dai maestri falegnami. Risale al XVII secolo, così come la statua del santo, alta 1,85 metri, la più grande conservata in Cattedrale.

Ceri benedetti anche per il componidoreddu della Sartigliedda, Luca Piras, e per i suoi compagni di pariglia, Gabriele Piras e Gabriele Palmas. Alle ore 8.30 la messa a Sant’Efisio, celebrata dal parroco, monsignor Alessandro Floris. Due ore più tardi il presidente della Pro loco Gianni Ledda si è recato a casa della famiglia del componidoreddu, a Torangius, per la consegna dei ceri e per l’investitura ufficiale della pariglia che guiderà la corsa alla stella dei ragazzi, lunedì 12 febbraio. Stamane, inoltre, il prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha ricevuto in Prefettura i rappresentanti dei Gremi dei contadini, dei falegnami e dei muratori, che hanno portato in dono i ceri benedetti. Le corporazioni hanno fatto visita anche al sindaco Massimiliano Sanna e all’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni.

Per il prefetto, arrivato in città la scorsa primavera, questa sarà la prima Sartiglia. Angieri ha colto l’occasione per ringraziare i Gremi, nell’attesa di assistere a quello che ha definito un “grande evento simbolo della città Oristano”. Domenica 11 febbraio in città si correrà la Sartiglia del Gremio dei contadini e martedì 13 quella del Gremio dei falegnami. In mezzo, lunedì 12 febbraio, ci sarà la Sartigliedda.

I rappresentanti del Gremio dei contadini consegnano i ceri benedetti in Prefettura - Foto Ufficio Stampa Prefettura di OristanoI rappresentanti del Gremio dei falegnami consegnano i ceri benedetti in Prefettura - Foto Ufficio Stampa Prefettura di OristanoI rappresentanti del Gremio dei muratori consegnano i ceri benedetti in Prefettura - Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Fonte: Link Oristano

