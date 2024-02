Arcidano

Appaltati i lavori nella zona nord di Arcidano

Una nuova rotonda sarà presto realizzata nell’ingresso nord del centro abitato direzione Terralba. I lavori sono stati affidati alla ditta “Edilizia Loi” di Elmas e garantiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza della Strada statale 126. Lo ha reso noto il sindaco Davide Fanari.

L’importo della nuova opera è di 370.802,23 euro, somme disponibili al Comune grazie a un finanziamento della Regione, Assessorato dei Lavori Pubblici.

Grazie al progetto si renderà fruibile e soprattutto sicuro un tratto di viabilità urbana ad alta densità di traffico: quotidianamente vi transitano mezzi in arrivo e in partenza per l’Oristanese.

Attualmente l’incrocio è servito da impianto semaforico per il quale il Comune ha investito consistenti risorse nella manutenzione, ma è spesso oggetto di improvvisi black-out che mettono a serio rischio l’incolumità dei passanti , sia a piedi, sia nei mezzi motorizzati.

Con la realizzazione di una rotonda, oltre ad abbellire dal punto di vista estetico il paese, dunque, si mitigherà la situazione di pericolo all’ingresso del paese, dove i mezzi provenienti da Terralba, favoriti dal rettilineo, giungono a forte velocità, creando una minaccia per i residenti della zona, ma anche per coloro che transitano nella zona.

Il progetto rientra in una lunga serie di interventi viari e di messa in sicurezza che il Comune ha già avviato e attuato negli ultimi 15 anni, con le precedenti amministrazioni guidate dal sindaco Emanuele Cera: tra queste le rotonde all’ingresso del paese verso Guspini e Uras.

Mercoledì, 14 febbraio 2024