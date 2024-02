Santu Lussurgiu

Oggi i cavalieri correranno per su lunisi de sa pudda

Pienone a Santu Lussurgiu per la prima giornata di Sa Carrela ‘e nanti. Ieri 50 cavalieri hanno animato la tradizionale corsa di carnevale in via Roma, tra curve e strettoie. La domenica è filata liscia, senza incidenti.

Si segnala, inoltre, la presenza nel centro del Montiferru di diversi gruppi di turisti arrivati dal Nord Italia e dall’estero.

Oggi si continua, dalle 15, con su lunisi de sa pudda (il lunedì della gallina): i cavalieri lanciati al galoppo dovranno buttare a terra con un bastone (su fuste ‘e ortzastru) il fantoccio che rappresenta appunto una gallina. Domani, martedì 13 febbraio, terza e ultima giornata con Sa Carrela ‘e nanti.

Anche domani, dalle ore 10 alle 13, sarà possibile far visita al Museo della tecnologia contadina “Francesco Salis”, mentre dalle 10.30 alle 12.30 aprirà la sede della Fondazione Hymnos. Dalle 10 saranno a disposizione i punti ristoro situati lungo il percorso.

Riconosciuta dal Ministero quale “Carnevale storico d’Italia” e dalla Regione Sardegna come “Manifestazione di grande interesse turistico”, Sa Carrela ‘e nanti è organizzata dall’Associazione Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti e dal Comune di Santu Lussurgiu, con la collaborazione della Pro loco, del Centro di cultura popolare Unla, della Fondazione Hymnos, del Centro commerciale naturale “Bantzigallelle”, e con il supporto della Compagnia barracellare e della Protezione civile di Santu Lussurgiu e di tanti volontari.

