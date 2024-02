Oristano

Il prefetto Angieri ha riunito i rappresentanti delle formazioni politiche

Una intesa per regolamentare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, a due settimane dal voto per le Regionali, è stata raggiunta questa mattina in Prefettura a Oristano. Il prefetto Salvatore Angieri aveva convocato i rappresentanti delle formazioni politiche che parteciperanno alla competizione elettorale del 25 febbraio.

All’incontro erano presenti anche i vertici territoriali delle forze dell’ordine e i rappresentanti degli Enti locali. Sono state esaminate le consolidate norme che disciplinano la propaganda elettorale e stabilite opportune regole per lo svolgimento dei comizi, al fine di assicurare al confronto elettorale un clima di serena e civile dialettica democratica, nonché garantire la correttezza e la parità tra i contendenti.

Le intese raggiunte sono state trasferite in un verbale-accordo che sarà pubblicato sul sito web della Prefettura e trasmesso ai partiti politici e agli Enti locali.

Al termine dell’incontro il prefetto ha rivolto un augurio a tutti i partecipanti alla competizione elettorale, auspicando “un sano confronto dialettico nel rispetto della pari partecipazione”.