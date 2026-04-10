- QUARTU SANT'ELENA, 10 APR - Ventotto candidati divisi tra uomini
e donne. Un'assessora uscente, 12 consiglieri dell'attuale
assemblea civica e 15 nuove proposte. E' stata presentata oggi a
Quartu, nella sede dell'associazione Rinascita, la lista Milia
Sindaco Q! con i candidati consiglieri alle elezioni comunali di
Quartu del 7 e 8 giugno che sostengono la conferma a sindaco di
Graziano Milia.
"È una lista rigorosamente paritaria - ha
spiegato Milia - perché siamo assolutamente convinti che in
un'azione di governo debbano essere rappresentate tutte le
sensibilità e riteniamo che occorra partire innanzitutto dalla
prima diversità, quella di genere. Anche nella scorsa consiliatura
questa lista portò all'elezione di 5 donne e 5 uomini: quando c'è
una volontà politica, quando c'è un impegno concreto, l'obiettivo
può essere raggiunto. Un impegno che vogliamo confermare nel
prossimo quinquennio. I candidati appartengono a mondi diversi, con
personalità diverse, con esperienze di vita diverse, ma unite dalla
volontà di dare un seguito agli importanti risultati ottenuti in
questi anni. Una lista che garantisce quindi competenza,
professionalità e la voglia di continuare a progredire, di dar
seguito alla rinascita di questa città".
"Negli scorsi cinque anni - ha proseguito il
sindaco - abbiamo dovuto affrontare diverse emergenze, dalla
pandemia Covid alle guerre, con l'inflazione che ne è derivata,
frenati anche da una semplificazione burocratica tanto decantata ma
mai concretizzata. Nonostante ciò, abbiamo centrato gli
obiettivi.
Ora i traguardi raggiunti vanno rafforzati e
radicati. E ciò che andremo a costruire sarà appunto sulla base dei
precedenti risultati. Abbiamo già la prima bozza di programma, che
stiamo condividendo con le altre 5 liste che già facevano parte
della coalizione Rinascita nelle elezioni amministrative 2020.
Ragioneremo con loro per una sintesi condivisa,
proseguendo sulla strada tracciata....
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