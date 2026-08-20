(Adnkronos) - Almeno 13 persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite nella notte a causa dei bombardamenti russi su Kiev e nella regione circostante. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha scritto su Telegram che il massiccio attacco missilistico su Kiev ha colpito zone residenziali e magazzini. Nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati.

Il governatore regionale di Kiev, Tymur Tkachenko, ha riferito che un attacco nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, ha causato un morto e un ferito e che un impianto industriale è stato danneggiato. L'aeronautica militare ucraina aveva segnalato la presenza di missili russi 'Kalibr' nei pressi del villaggio di Kagarlyk, nella regione di Kiev, diretti verso la capitale.﻿

"La Russia sta intensificando la sua invasione dell'Ucraina, iniziata quattro anni e mezzo fa, con micidiali attacchi missilistici balistici", ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sollecitando una risposta globale dopo l'attacco russo della notte. "Mentre Mosca investe in missili balistici e intensifica le ostilità, tali attacchi non sempre ricevono la risposta che dovrebbero da parte del mondo - ha sottolineato Zelensky - E finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antimissile, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace".

"I nostri servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti dagli attacchi russi dalla scorsa notte. L'attacco è stato massiccio: i russi si sono preparati a lungo e hanno combinato munizioni di vario tipo, missili da crociera e droni per danneggiare il più possibile le infrastrutture civili. Si registrano danni a Kiev e nella regione, in particolare nelle aree di Odessa e Chernihiv", ha reso noto Zelensky.

"Edifici residenziali sono stati danneggiati nella capitale, tra cui un grattacielo i cui piani superiori sono stati distrutti, così come un ospedale pediatrico e una scuola. Le operazioni di soccorso continuano. Al momento, si sa che l'attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione. Le nostre condoglianze a tutti i familiari e amici. Nella regione di Odessa - ha riferito ancora Zelensky - il nemico ha attaccato con droni un posto di blocco al confine con la Moldavia, mentre nella regione di Chernihiv è stata colpita un'infrastruttura del gas. Un ringraziamento a tutti i soccorritori, medici, polizia e operatori dei servizi di emergenza che hanno prestato aiuto alla popolazione fin dai primi minuti".

La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che tra ieri sera e giovedì mattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, e la maggior parte è stata distrutta a notevole distanza dalla capitale. "Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Mosca", ha aggiunto Sobyanin.

Dopo gli attacchi delle forze russe in Ucraina, la Polonia ha fatto decollare aerei militari ed ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando "operazioni aeree difensive". Lo ha reso noto il Comando operativo delle Forze armate polacche sui social media precisando che le operazioni riguardano in particolare le aree al confine con l'Ucraina. "L'aviazione militare ha iniziato a operare nello spazio aereo polacco. I sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar sono stati posti in stato di allerta", è stato riferito. Il comando ha precisato che le misure adottate hanno esclusivo carattere preventivo e sono finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle aree del Paese più esposte a rischi di contagio del conflitto.

Un drone non identificato si è schiantato questa mattina in territorio romeno, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa di Bucarest, il sistema radar ha rilevato un gruppo di bersagli aerei intorno alle 2.23 vicino al confine con l'Ucraina, a nord della contea di Tulcea. Due caccia F-18 dell'Aeronautica spagnola, di stanza in Romania, sono decollati per svolgere una missione di sorveglianza. Anche l'Aeronautica romena ha inviato un elicottero IAR-330 per la ricognizione aerea. Alle 3.21, un drone è entrato nello spazio aereo nazionale romeno, a circa 13 chilometri a est della città di Galati. Poco dopo, il velivolo si è schiantato a circa quattro chilometri a nord-est di Grindu, nella contea di Tulcea, in una zona disabitata. L'impatto con il suolo ha provocato un incendio che si è poi spento da solo. Non si segnalano vittime né danni materiali, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale.