Yael Trepy, respira da solo senza l'aiuto dei macchinari. E' cosciente, non ha subito danni neurologici e presto potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per iniziare la terapia riabilitativa e iniziare a pensare al ritorno in campo.
Il calciatore francese del Cagliari è in netto
miglioramento dopo due giorni in coma farmacologico, indotto dai
medici dopo il principio di annegamento che, domenica sera nella
piscina di una villa in Costa Smeralda, ha messo a serio rischio la
vita del giovane attaccante.
Il giocatore, è stato spiegato questo pomeriggio
durante una conferenza convocata dall'Aou di Sassari, cui ha preso
parte anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e
l'allenatore, Fabio Pisacane, pur essendo fuori pericolo rimarrà
ancora sotto monitoraggio nel reparto di Terapia intensiva.
A fare il punto della situazione sono stati il
dg della Aou, Serafinangelo Ponti, e la direttrice della Terapia
intensiva emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata,
Stefania Milia: "L'intervento di Areus in pochi minuti è stato
decisivo, la vicinanza della base di Olbia ha permesso di
soccorrere in fretta Yael Trepy. L'equipe di soccorso ha provveduto
all'intubazione, il quadro era sicuramente critico per una grave
situazione respiratoria a causa della copiosa presenza di
acqua.
Non abbiamo rilevato alcuna altra sostanza,
questo va ribadito", hanno spiegato.
"Le condizioni sono progressivamente migliorate
e sono diventate repentinamente soddisfacenti. Abbiamo potuto
svegliarlo e rilevare assenza di criticità neurologiche, Yael
respira bene, per ora va monitorato e progressivamente potremo
costruire un percorso che gradualmente lo porterà fuori dalla
terapia intensiva".
Parole di sollievo anche da Giulini: "In questo
momento Yael è con mister Pisacane, con Roberto Muzzi e il
direttore Pietro Accardi. Era importante che Yael vedesse prima di
tutto...