(Adnkronos) - Genova, 19 ago. (Adnkronos)

Endorsement dell’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta per Giorgia Meloni. Nel corso della tappa a Genova del suo tour delle coste italiane, Fertitta ha detto che "l'Italia non ha solo una guida per il Paese, ma ha una figura di rilievo internazionale in questo momento. E credo che farete la scelta giusta".

"Avete davvero un leader di livello mondiale in Meloni, e penso che gli italiani si renderanno conto che piace avere una persona che non sia solo il leader del vostro grande Paese, ma qualcuno che gode del rispetto di tutto il mondo. I governi americani tendono a rimanere neutrali - ha continuato il diplomatico - ma penso che il popolo italiano sia molto intelligente".

Secondo Fertitta, gli Usa “condividoni così tanti valori” con l’Italia. “Innanzitutto -ha detto il diplomatico- siamo due paesi fondati sulla democrazia e su alti valori, a prescindere. Ma condividiamo così tanto culturalmente, economicamente, politicamente, militarmente, e nelle forze dell'ordine”.

“Non avevo idea – ha proseguito Fertitta - di quanto i nostri paesi fossero vicini, di quanto siamo interconnessi ogni singolo giorno e di come ogni militare, di alto rango qui sia addestrato in America, lo stesso vale per l'America qui”.

Per l’ambasciatore "è scioccante che siamo quasi come una cosa sola”. “E ci sono così tanti italo-americani che sono cresciuti in America e ci sono così tanti italiani che sono così tanto parte dell'America quando tornano qui e assumono posizioni di alto livello”, ha continuato.

Fertitta non si aspettava "di vedere così tante cose in Italia, la quantità di luoghi speciali in cui sono stato". "Io che ho sempre viaggiato, diciamo, nelle mete turistiche americane, questo tour di diplomazia costiera mi ha permesso di viaggiare e visitare tutti i piccoli paesi e borghi così speciali d'Italia. Ognuno di questi luoghi -ha affermato l’ambasciatore - ha una storia sua militare, ognuno ha una storia religiosa".

"Non avevo idea di quanto calorose sarebbero state le persone in ogni città e villaggio che ho visitato. È stato un evento incredibile, davvero speciale, che nessun ambasciatore è mai riuscito a fare prima, e ho potuto visitare 100.000 paesi che rimarranno per sempre un ricordo per me", ha detto ancora.

Parlando del presidente americano, Fertitt ha poi assicurato: "Conosco Donald Trump e non ho mai visto un leader chiedere l'opinione di più persone presenti nella stanza di quanto non faccia lui".

"Basta guardarsi intorno. Uno dei motivi per cui parlo con lui è perché vuole conoscere le opinioni. E non so quante volte l'ho visto chiedere a tutti", ha proseguito Fertitta, aggiungendo: "Ciò non significa che non ci metta in una buona posizione, e molte volte l'ho visto cambiare completamente idea. Perché qualcuno aveva un'idea migliore".