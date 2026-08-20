Sono saliti a diciannove i casi di contagio da virus della Febbre del Nilo nella Provincia di Oristano. Un ultracinquantenne, dopo aver manifestato i sintomi della West Nile, è arrivato in pronto soccorso al San Martino.
Anche per lui è arrivata la conferma; si tratta
di Febbre del Nilo. Il paziente è ricoverato nel presidio
ospedaliero oristanese.
Immediatamente sono state avviate dal
dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta
epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte
delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza
delle persone, che hanno contratto il virus.
Il primo caso di West Nile risale al maggio
scorso e ha riguardato un ultrasessantenne, il secondo una persona
ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e sviluppato la
malattia, era purtroppo deceduta. Il terzo caso, un
ultrasessantenne, che è stato dimesso dal presidio ospedaliero
oristanese ed è tornato a casa, il quarto un ultraottantacinquenne,
ancora ricoverato al San Martino, il quinto caso e il sesto caso un
cinquantenne e un ultrasettantenne, che hanno fatto rientro
entrambi nelle loro abitazioni, il settimo e l'ottavo caso due
ultrasettantenni ancora ricoverati all'ospedale San Martino di
Oristano, il nono un ultracinquantenne, che ha già fatto rientro a
casa. Dal decimo al dodicesimo caso due ultrasettantenni e un
ultracinquantenne, ancora ricoverati presso il presidio ospedaliero
oristanese, il tredicesimo e quattordicesimo caso un
ultracinquantenne e un ultraottantenne, anche loro ancora in
osservazione nell'ospedale di Oristano, dove si trova ancora
ricoverato anche un ultrasettantenne, il quindicesimo caso, mentre
il sedicesimo, un altro ultrasettantenne, ha fatto rientro nella
sua abitazione. Gli ultimi due casi, diciassettesimo e
diciottesimo, un ultrasettantenne e un ultracinquantenne, si
trovano ancora all'ospedale San Martino.
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