Sparisce l'aggettivo 'militari' dal titolo del decreto Ucraina che arriva oggi in cdm, previsto per le 15. Nella bozza visionata dall'Adnkronos, il decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, recita 'Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell’ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance'. Una sottolineatura che sembra tener conto della posizione della Lega, che più volte ha chiesto cautela sull'invio delle armi a Zelensky, alla luce del nuovo scenario diplomatico.

Nel testo del decreto precedente era presente il riferimento alla "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" oggi non previsto. L'articolo due del decreto, fa comunque riferimento alla dotazione bellica: "È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite".