Uccise la moglie nel sonno a martellate: chiesta la condanna a 24 anni di carcere

Cagliari

Processo per il femminicidio di Zeddiani in Corte d’Assise a Cagliari

Una condanna a 24 anni di carcere per Giorgio Meneghel, l’agricoltore di Zeddiani che nel febbraio 2022 uccise a martellate, nel sonno, la moglie Daniela Cadeddu. È quanto ha richiesto oggi il pubblico ministero Sara Ghiani ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari. Stamane si è conclusa la fase dibattimentale del processo.

L’agricoltore, difeso da Francesca Accardi, deve rispondere di omicidio volontario aggravato.

Nel processo in Corte d’Assise è presente anche la parte civile, rappresentata dall’avvocato Vito Zotti del Foro di Lecco, legale dei familiari della vittima. L’avvocato ha chiesto un risarcimento di 168.000 euro per la madre della vittima, 70.000 per ogni fratello di Daniela Cadeddu e una provvisionale di 100.000 euro per la mamma e di 40.000 per i fratelli.

Compiuto l’omicidio, Meneghel aveva chiamato le forze dell’ordine e aveva subito confessato. Ora si trova in carcere.

Mercoledì, 18 ottobre 2023