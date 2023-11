Uccise i suoceri e ferì la moglie con un’ascia: “Non l’ho fatto con cattiveria”

Sassari

Stamane Fulvio Baule è stato ascoltato davanti alla Corte d’assise

“Ho visto il corpo di mia suocera, avevo l’ascia in mano e l’ho gettata per terra. Ho sentito urla provenire dal palazzo, dalle finestre, e sono scappato”. Il muratore Fulvio Baule ricorda poco o niente della sera in cui vennero assassinati i suoceri Basilio Saladdino e Liliana Mancusa. Era il 26 febbraio 2022 e quel giorno, a Porto Torres, venne ridotta in fin di vita anche la ex moglie Ilaria Saladdino.

Stamane Baule, 41 anni di Ploaghe, ha risposto, a Sassari, davanti alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni, alle domande della pm Enrica Angioni, degli avvocati di parte civile, Gabriele Satta, Silvia Ferraris e Gian Mario Solinas, e del suo difensore Nicola Lucchi.

È accusato di duplice omicidio e tentato omicidio. Dopo essere fuggito, il muratore di Ploaghe si era costituito ai carabinieri. La suocera era morta soltanto un mese più tardi, dopo un mese di agonia in ospedale. “In caserma”, ha ricordato oggi in aula, “i militari mi hanno chiesto: ‘Cosa hai fatto?’ Ho risposto non lo so. Un omicidio”.

Baule e la ex moglie Ilaria Saladdino si erano separati da poco. “Ricordo che ho riportato i bambini a mia moglie in ritardo”, ha detto ancora l’imputato, “mi sono scusato. Lei mi ha deriso, abbiamo avuto un breve diverbio e poi ricordo il padre di lei che mi veniva incontro urlando: ‘Pensa a fare il padre’. Ho aperto il portabagagli per prendere l’ascia, volevo solo intimorirlo. Non ho fatto in tempo a girarmi che lui mi è saltato addosso. Da lì in poi non ricordo nulla”.

Rispondendo alle domande del pubblico ministero, Baule ha spiegato che l’ascia l’aveva messa in auto il giorno prima, perché doveva andare con il padre a tagliare della legna. “Non ho mai avuto intenzione di uccidere i miei suoceri. Non li vedevo da più di tre mesi. Quello che ho fatto”, ha ribadito, “non l’ho fatto con cattiveria”.

Oggi in Tribunale sono stati sentiti anche i genitori e la sorella del muratore di Ploaghe e tre amici degli ex coniugi. Tutti hanno ricordato quanto fossero tesi i rapporti tra le famiglie di Fulvio Baule e Ilaria Saladdino. È stato citato anche un litigio, nell’agosto di due anni fa, in occasione della festa per il battesimo dei due gemelli della coppia.

