Il Distretto rurale del Giudicato di Arborea premia le aziende che lo hanno fatto crescere

Mogoro

Presentazione e degustazione di un paniere con prodotti di alta qualità

Proseguono le animazioni messe in campo dal Distretto Rurale del Giudicato di Arborea che conta della forte presenza di 20 comuni e oltre 200 aziende.

Sabato prossimo, 18 novembre, dalle 10:30 la Cantina di Mogoro ospiterà un’importante cerimonia di premiazione delle imprese che hanno contribuito alla creazione della rete con impegno e dedizione. Per l’occasione è stata costituita una commissione apposita che svelerà i nomi solo sabato. Ai premiati sarà donato un riconoscimento e gli sarà garantita la possibilità di avere uno spazio promozionale dedicato da diffondere sui media tradizionali e i social media.

Si tratta di una giornata nella quale sarà dato ampio spazio alla conoscenza di nuove informazioni in merito all’importante bando dei Distretti del Cibo 2023, che sarà avviato a breve e per cui sono stati messi a disposizione oltre 20 milioni di euro. Ci sarà modo di approfondire informazioni sul PSR 2023 e le nuove opportunità di finanziamento per le imprese. Sarà l’Agenzia LAORE a spiegare i dettagli ai presenti. Durante la mattina saranno approfondite anche le attività del Servizio Sviluppo Rurale a supporto dei territori e delle imprese proprio da parte dell’Agenzia.

A Mogoro sarà possibile partecipare anche al laboratorio esperienziale “in vino veritas” a cui seguirà la presentazione e la degustazione del “Paniere dei prodotti del Giudicato di Arborea”. Si tratta di prodotti di alta qualità, lavorati secondo alti standard dalle aziende aderenti al Distretto, che saranno presentati con un’etichetta dedicata, una delle tante azioni volte a rafforzare la produttività, il marketing e la promozione della filiera.

Alla giornata parteciperà anche la Cooperativa Entula del costituendo Distretto Rurale Montano del Gennargentu.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che il Distretto sta portando avanti”, spiega Pierpaolo Erbì, presidente del Distretto del Giudicato di Arborea, “stiamo cercando di accrescere il senso di appartenenza a questo ente che volge lo sguardo al futuro, ai giovani che abitano il territorio e qui creano sviluppo, occupazione, lavoro. Il Distretto ha un grande potenziale, il riscontro lo abbiamo proprio dalle animazioni che abbiamo avuto modo di porre in essere durante i mesi scorsi nei diversi paesi. Si tratta di un potenziale dai risvolti internazionali, considerata l’esperienza estremamente positiva in Ungheria a settembre di un gruppo di giovani”.

“A questo si aggiunge il lavoro interdistrettuale che sta prendendo forma”, conclude il Presidente Erbì, “e anche questa è un’occasione di sviluppo per il Distretto”.