(Adnkronos) - Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'.

Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto appreso, lo show è stato interrotto dopo circa mezz'ora. Dopo sei canzoni gli organizzatori hanno deciso di sospendere, comunicandolo ai circa 80mila presenti tramite gli altoparlanti.

Nel frattempo, si attendono comunicazioni ufficiali su eventuali rimborsi, anche parziale, del concerto o di un recupero della data. A far ben sperare c'è il precedente dello show di Rosalìa, che dopo circa 50 minuti di concerto, il 25 marzo scorso al Forum di Assago, aveva annullato l'esibizione a causa di un'intossicazione alimentare, portando a un completo rimborso del tagliando, inclusi i diritti di prevendita.

Tra i fan evacuati dall'Ippodromo La Maura c'era anche Elodie. La cantante è stata immortalata da alcuni dei presenti mentre entrava insieme alla fidanzata Franceska nella celebre Casita, la rappresentazione fedele di una casa portoricana, dove l'artista si esibisce nella seconda parte dello show.