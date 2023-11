Tyrrhenian Lab: Terna e Università di Cagliari inaugurano la seconda edizione

In collaborazione con Adnkronos. Saranno 19 gli studenti che frequenteranno, presso l’Università di Cagliari, la seconda edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Salerno e Palermo , inaugurata presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’ateneo. Undici moduli, 60 crediti formativi e, al termine di questo percorso, l’assunzione presso la sede territoriale di Terna come esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione (SAS).

“Il Tyrrhenian Lab conferma il ruolo che Terna svolge per il Paese: guidare la transizione energetica attraverso investimenti mirati alla crescita infrastrutturale e allo sviluppo di competenze di eccellenza. Considerato l’attuale contesto, è di vitale importanza puntare su giovani pronti a intercettare i cambiamenti in corso, le nuove sfide e le enormi opportunità che le tecnologie digitali innovative offrono nel settore dell’energia”, ha dichiarato Igor De Biasio, Presidente di Terna. “Ringraziamo quindi i tre prestigiosi atenei che hanno deciso di affiancarci in questo percorso”, ha concluso De Biasio.

“Terna è costantemente impegnata a rendere la rete di trasmissione elettrica sempre più efficiente, digitalizzata e sicura. Per fare questo, oltre agli investimenti previsti in tutto il Paese, sono fondamentali le competenze specializzate e trasversali di alto livello, come quelle che vengono sviluppate con il Tyrrhenian Lab. La collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno ci permette di essere ancora più presenti sul territorio e di formare futuri colleghi e colleghe che entreranno a far parte dell’azienda, aiutando le oltre 5.700 persone di Terna a raggiungere gli sfidanti obiettivi che la transizione energetica ci pone”, ha commentato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

In forte aumento il numero di candidature presentate: complessivamente sono pervenute circa 300 domande (di cui il 30% a Cagliari) rispetto alle 170 della prima edizione. In crescita anche la partecipazione femminile: circa il 40% dei 57 selezionati, rispetto al 33% della prima edizione.

“L’avvio della seconda edizione del Master rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità studentesca. La collaborazione avviata con Terna riveste un ruolo cruciale per l’Ateneo, che crede fermamente alle strategie di partenariato con le imprese e conferma la presenza del mondo accademico nel tessuto sociale ed economico del territorio. Una vocazione alla quale siamo chiamati in virtù della terza missione della nostra Università”, ha commentato Francesco Mola, Rettore dell’Università di Cagliari. “La sinergia creata con Terna si consolida attraverso questa seconda edizione del Master che porterà risvolti occupazionali di forte impatto per la nostra Regione. Si tratta di un progetto di alta formazione che affronterà temi di grande attualità, ovvero transizione energetica e dell’energia green, capisaldi per il futuro del nostro territorio”.

Il progetto ha un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e valorizzazione dei territori, confermando la rilevanza che, per Terna, ha il Sud Italia, terra dal grande potenziale sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture che, soprattutto, per la crescita delle competenze.

“Gli ingenti investimenti pianificati da Terna per incrementare l’efficienza, la resilienza e l’affidabilità della rete elettrica nazionale necessitano di una professionalità in grado di gestire le complessità legate alla transizione energetica. Grazie al Tyrrhenian Lab rafforziamo la nostra squadra, creiamo nuovi profili con competenze uniche e trasversali. La transizione energetica avviene anche attraverso l’applicazione di strategie digitali funzionali all’integrazione delle fonti rinnovabili e alla gestione in sicurezza del sistema elettrico. Il Master punta a sviluppare le competenze necessarie ad accettare questa sfida. L’Università di Cagliari è per Terna un prezioso partner, punto di riferimento del territorio e garanzia di eccellenza nella formazione dei nostri futuri colleghi”, ha dichiarato Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna.

Mercoledì, 15 novembre 2023