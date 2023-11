Lavori in corso, tamponamenti lungo la Statale 131: traffico rallentato

Cronaca

Alcune delle auto coinvolte nei tamponamenti

Marrubiu

Intervento di Polizia stradale e Anas

Quattro automobili sono rimaste coinvolte in due diversi tamponamenti avvenuti questa mattina sulla Statale 131. Fortunatamente non si registrano feriti.

I tamponamenti sono avvenuti nella corsia in direzione Sassari, all’altezza del chilometro 80 circa, nella zona di Sant’Anna di Marrubiu, dove sono in corso dei lavori per il rifacimento del manti stradale.

Il traffico è rallentato.

Sul posto l’intervento della polizia stradale e gli addetti dell’Anas.

