Cinque positivi all’alcoltest su 109 auto controllate: patente ritirata

Guspini

I carabinieri hanno segnalato due uomini per uso di droga: uno guidava



Cinque automobilisti risultati positivi all’alcoltest sono stati denunciati dai carabinieri e si sono visti ritirare la patente di guida. I controlli sono stati effettuati ieri sera nelle strade del Medio Campidano. Ai posti di blocco, nei comuni di Guspini, Villacidro e Arbus, sono stati fermati 109 veicoli e sono state controllate 150 persone.

Inoltre, due persone sono state segnalate alla Procura per l’uso di droghe. Si tratta di due uomini di 42 anni, uno di Guspini e l’altro di Villacidro. Per il primo, essendo stato trovato alla guida di un’auto, è scattato anche il ritiro della patente.

Tornando agli alcoltest positivi, a Villacidro sono stati deferiti in stato di liberta un autotrasportatore di 52 anni che si era messo alla guida di una Peugeot 206 con un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi per litro, quasi quattro volte oltre il consentito; un disoccupato di 50 anni, al volante di una Fiat Panda con un tasso di 1.93 grammi per litro; un artigiano di 50 anni, alla guida di una Bmw 320, con un tasso di 1.38 grammi per litro.

Ad Arbus è stato deferito in stato di libertà per la stessa ragione un allevatore di 56 anni, alla guida di un Ford Transit, risultato positivo all’esame alcolemico con un tasso di 1,42 grammi per litro.

A Guspini, infine, è stato denunciato un operaio di 26 anni. Stava guidando una Fiat Panda con un tasso di 1,51 grammi per litro.

I controlli hanno visto impegnati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro, insieme ai carabinieri di Arbus, Montevecchio, Gonnosfanadiga e Guspini.

Mercoledì, 15 novembre 2023