Il mese di maggio segna una svolta per il turismo del Nord Ovest della Sardegna, registrando flussi e tassi di occupazione che iniziano a ricordare da vicino quelli tipicamente estivi. I dati rilevati da Federalberghi-Confcommercio Nord Ovest, basati su un campione statistico significativo che coinvolge un terzo delle strutture iscritte (pari a 110 realtà provinciali, per un totale di 105.400 posti letto e oltre 46.000 camere processate nel mese), evidenziano una crescita netta. A livello provinciale, il riempimento delle camere ha raggiunto il 71,78%, con un balzo in avanti importante rispetto al 64,35% dello scorso anno. A trainare questa performance è una massiccia presenza internazionale, che rappresenta il 74,88% dei visitatori totali, con Polonia, Svizzera, Francia e Germania come mercati di riferimento.
All'interno di questo quadro positivo spicca
Alghero, che si conferma locomotiva del territorio toccando il
78,12% di occupazione rispetto al 69,23% del maggio precedente.
Un'accelerazione, quest'ultima, favorita in modo
determinante dalle manifestazioni sportive e dagli eventi
organizzati nella cittadina catalana, capaci di generare un
incremento di circa nove punti percentuali. Ottimi segnali arrivano
anche dall'area del Golfo dell'Asinara, dove l'occupazione delle
camere è salita al 69,91% (era al 56,46% dodici mesi fa),
supportata da una quota di turisti stranieri pari al 57,01%.
A commentare questo trend è il presidente di
Federalberghi-Confcommercio Nord Ovest, Stefano Visconti, che
sottolinea l'efficacia delle strategie di promozione e delle
sinergie territoriali: "Il mese di maggio porta occupazioni sempre
più simili ai mesi tipicamente estivi e conferma che il tentativo
di creare stagioni differenti da quella estiva è una missione
possibile. Questo percorso va di pari passo con le crescite
dell'aeroporto di Alghero, che si conferma infrastruttura
strategica per tutto il Nord Ovest e la parte centrale della
Sardegna" "Le manifestazioni sportive e...