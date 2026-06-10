Turismo nord-ovest, bene presenze a maggio e stagione con numeri in crescita - Notizie

Il mese di maggio segna una svolta per il turismo del Nord Ovest della Sardegna, registrando flussi e tassi di occupazione che iniziano a ricordare da vicino quelli tipicamente estivi. I dati rilevati da Federalberghi-Confcommercio Nord Ovest, basati su un campione statistico significativo che coinvolge un terzo delle strutture iscritte (pari a 110 realtà provinciali, per un totale di 105.400 posti letto e oltre 46.000 camere processate nel mese), evidenziano una crescita netta. A livello provinciale, il riempimento delle camere ha raggiunto il 71,78%, con un balzo in avanti importante rispetto al 64,35% dello scorso anno. A trainare questa performance è una massiccia presenza internazionale, che rappresenta il 74,88% dei visitatori totali, con Polonia, Svizzera, Francia e Germania come mercati di riferimento.All'interno di questo quadro positivo spicca Alghero, che si conferma locomotiva del territorio toccando il 78,12% di occupazione rispetto al 69,23% del maggio precedente.Un'accelerazione, quest'ultima, favorita in modo determinante dalle manifestazioni sportive e dagli eventi organizzati nella cittadina catalana, capaci di generare un incremento di circa nove punti percentuali. Ottimi segnali arrivano anche dall'area del Golfo dell'Asinara, dove l'occupazione delle camere è salita al 69,91% (era al 56,46% dodici mesi fa), supportata da una quota di turisti stranieri pari al 57,01%.A commentare questo trend è il presidente di Federalberghi-Confcommercio Nord Ovest, Stefano Visconti, che sottolinea l'efficacia delle strategie di promozione e delle sinergie territoriali: "Il mese di maggio porta occupazioni sempre più simili ai mesi tipicamente estivi e conferma che il tentativo di creare stagioni differenti da quella estiva è una missione possibile. Questo percorso va di pari passo con le crescite dell'aeroporto di Alghero, che si conferma infrastruttura strategica per tutto il Nord Ovest e la parte centrale della Sardegna" "Le manifestazioni sportive e...

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