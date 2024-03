Oristano

Appello dell’Aigo: pochi sardi partecipano ai controlli e non tutti sono informati



Solo la metà della popolazione sarda tra i 50 e i 69 anni riceve l’invito a sottoporsi ai test di prevenzione del tumore al colon-retto. Lo dicono i dati elaborati dai medici dell’Associazione Italia Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, in occasione del mese dedicato alla patologia.

Nel 2022 solo il 30% di coloro che hanno ricevuto l’invito – per un totale di 35.128 persone – si è sottoposto allo screening di primo livello. “Nella nostra regione”, dice il dottor Giammarco Mocci, presidente regionale dell’Aigo e dirigente medico presso l’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, “si sta lavorando per creare una rete in grado di incrementare la percentuale delle persone coinvolte alle campagne di screening. Purtroppo permangono ritardi organizzativi, che speriamo di risolvere in collaborazione con le istituzioni e le società scientifiche. Anche i tempi di attesa per l’esecuzione della colonscopia risultano problematici: nel 2022, nella Regione Sardegna, la colonscopia è stata eseguita entro un mese dal referto del test di primo livello solo nel 26% dei casi. Un’ulteriore 30% ha eseguito la colonscopia tra i 31 e i 60 giorni dalla data del referto”.

Lo screening