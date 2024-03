"Tempi brevi per la riapertura della 131"

Secondo quanto comunicato dall’Anas, i tempi per la riapertura della strada statale 131 Dcn potrebbe essere più breve del previsto, riducendo così il disagio per gli automobilisti e evitando il transito attraverso l’abitato di Sedilo. La notizia è emersa da una breve dichiarazione dell’Anas, Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali, che ha confermato il massimo impegno per riaprire la strada statale 131 Dcn nel corso del fine settimana dopo che il tratto era stato interessato da una frana. L’annuncio è giunto al termine di un incontro tra i tecnici dell’Anas e i responsabili dell’impresa incaricata dei lavori sulla strada. Nonostante possa rimanere ancora in vigore il restringimento della carreggiata, l’idea che la strada possa tornare presto ad essere percorribile ha destato ottimismo. Questo sviluppo positivo arriva in un momento di grande preoccupazione, come sottolineato dal sindaco Salvatore Pes. Quest’ultimo, nei giorni scorsi aveva richiesto al prefetto la convocazione di un tavolo tecnico per discutere della situazione. La frana, avvenuta all’altezza del chilometro 13,600, era stata attribuita alle intense piogge che

