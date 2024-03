Cronaca I cani antidroga della Guardia di Finanza hanno permesso di scoprire il corriere

Due chili di cocaina purissima nascosti nel vano motore, altro cinque dietro il cruscotto e nel vano dell’airbag. La Guardia di finanza di Sassari una settimana fa ha intercettato un altro grosso carico di droga in arrivo al porto di Olbia – Isola Bianca.

Allo sbarco dal traghetto da Livorno, i cani della squadra antidroga hanno puntato con decisione un’utilitaria. Nel vano motore sono stati scoperti così i primi due panetti da un chilo di cocaina.

Ma c’era il fondato sospetto che il carico non fosse tutto là: per questo l’auto è stata portata prima nella sede del Reparto e poi in un’officina, dove è stata parzialmente smontata. Nascosti nella carrozzeria c’erano in effetti altri cinque panetti sigillati.

