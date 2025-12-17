Trump, oggi il discorso del presidente Usa alla nazione
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà ''un discorso alla nazione, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21'', di mercoledì 17 dicembre, le 3 di mattina di giovedì in Italia. Con un post sul suo Truth social, Trump si è rivolto ai suoi ''concittadini americani'' dicendo loro che ''non vedo l'ora di 'vedervi'''. ''E' stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora venire'', ha aggiunto Trump. Di cosa parlerà il presidente degli Stati Uniti?
In un momento chiave dei negoziati per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, è stato ipotizzato un intervento di Trump in relazione alle trattative per la pace. E' stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a offrire indicazioni.
Trump "parlerà molto dei successi degli ultimi 11 mesi, di tutto ciò che ha fatto per riportare il nostro paese alla grandezza e di tutto ciò che continua a pianificare di fare nei prossimi 3 anni", dice la portavoce.
Il presidente "è riuscito a realizzare così tanto grazie alla sua leadership e alla sua tenacia, ma anche grazie alla leadership di Susie Wiles", il capo dello staff, "e alla sua capacità di realizzare il suo programma".
