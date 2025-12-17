"La Camera è lieta di ospitare questa cerimonia che è divenuta nel tempo un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano. In quasi 40 anni di storia, il Premio Laurentum ha raccolto le voci di poeti esordienti e di autori già affermati, dimostrando come la poesia sappia ancora parlare al cuore di tutti. Nelle sue numerose edizioni ha allargato il proprio orizzonte premiando personalità che si sono distinte in campo artistico e letterario, per il loro impegno nella promozione della cultura nelle sue molteplici forme". Lo dice il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo la cerimonia di premiazione del XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella sala della Lupa della Camera dei deputati.

"Si tratta - spiega - di una rassegna che valorizza la creatività e che riconosce nella poesia un importante strumento di crescita personale e sociale. La poesia italiana, in particolare, non è mai stata solo un esercizio letterario. Ha accompagnato l’evoluzione del Paese, unendo generazioni, territori e linguaggi. Ha plasmato la nostra identità nazionale e ha contribuito a costruire quella memoria collettiva che costituisce il fondamento stesso di ogni comunità. La poesia si conferma un’arte viva e vitale perché riesce a cogliere con immediatezza gli aspetti più profondi della realtà. In un contesto come quello attuale, spesso dominato dalla rapidità e frammentarietà delle comunicazioni, abbiamo bisogno di spazi nei quali le parole non vengano consumate, ma scelte, meditate e condivise. È questa la grande sfida della poesia. Mantenere la profondità dello sguardo in un'epoca in cui si fa fatica ad andare oltre la superficie, restituendo alla lingua la sua dignità e la sua forza espressiva. Iniziative come questa hanno dunque il merito di diffondere quest'arte così significativa per la crescita culturale della società e di esaltare la capacità del nostro ricco patrimonio letterario e artistico di rinnovarsi".

"È un patrimonio inestimabile, da sostenere e tutelare non solo per il suo alto valore, ma perché custodisce la ricchezza delle nostre radici. Desidero quindi esprimere il mio sincero apprezzamento ai vincitori di questa 39esima edizione e rinnovare i miei sentimenti di stima e gratitudine al Centro Culturale Laurentum, al suo Presidente Giovanni Tarquini e al direttore del Premio Roberto Sergio. A loro va il ringraziamento per aver custodito questa tradizione con costanza e passione, mettendo la cultura al servizio della comunità. La poesia non ci chiede soltanto di leggere. Ci chiede di ricordare chi siamo e di guardare le sfide del nostro tempo da una prospettiva più profonda. È anche così che la cultura continua a ispirare il nostro impegno quotidiano a favore del bene comune", conclude Fontana.