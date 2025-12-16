Sciopero del trasporto aereo oggi, mercoledì 17 dicembre, e possibili disagi per chi viaggia. Lo stop è di 4 ore, dalle 13 alle 17. A incrociare le braccia sono: personale Soc ENAV ACC Roma; personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani; personale Soc. ITA Airways; personale Soc. Vueling Airlines; personale di terra delle Società Air France e KLM.

Per quanto riguarda il personale di Ita Airways - sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp - "serve il rinnovo del contratto nazionale con l’aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo e il recupero del personale che ancora usufruisce dell'ammortizzatore sociale e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato”. “Auspichiamo - concludono - che l’azienda riveda le sue posizioni in quanto le lavoratrici e i lavoratori di Ita meritano risposte positive”.

Nel caso di Vueling, la protesta è stata proclamata da Filt Cgil e Anpac, "in considerazione del mancato rispetto di alcuni articoli del contratto aziendale e della mancanza di trasparenza da parte della compagnia nell'utilizzo sistematico di personale estero sul territorio italiano”. La vertenza si è ''gravemente ed ulteriormente estesa'' dopo che Vueling ha deciso di cambiare rotta e abbandonare la capitale italiana chiudendo la propria base di Roma Fiumicino e, soprattutto, avviando la procedura per licenziare più di 80 assistenti di volo.

La motivazione della chiusura, secondo le organizzazioni sindacali, ''non ha un reale fondamento, considerati i voli pieni da e per Roma Fiumicino, alcuni dei quali continuano ad essere venduti anche per i periodi successivi alla chiusura della base e al licenziamento dei lavoratori. Esistono soluzioni concrete e percorribili per continuare a impiegare il personale sulle rotte che continueranno a essere operate da e per l’Italia, così come per ricollocare, rispettando professionalità ed esperienza maturate, i lavoratori presso altre basi italiane o estere della compagnia”. “Vueling - chiedono infine Filt Cgil e Anpac - deve aprire un confronto serio e costruttivo con le organizzazioni sindacali, ricercando soluzioni di ampio respiro per scongiurare gli effetti sociali di una decisione scellerata e assolutamente gestibile senza dover ricorrere ad alcun licenziamento”.

Voli garantiti

Sul sito di Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile) c'è la lista dei voli garantiti nel corso della mobilitazione (Guarda),

"Durante gli scioperi - fa presente Enac - vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento."